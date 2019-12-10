Якимов вызван в сборную России на Кубок Первого канала Изначально форвард должен был сыграть за олимпийскую сборную.

Форвард «Северстали» Богдан Якимов вызван в расположение сборной России для участия в Кубке Первого канала, сообщает официальный сайт клуба.

Изначально 25-летний нападающий был в списке олимпийской сборной России для участия в турнире в Швейцарии.

В нынешнем сезоне Якимов провел 35 матчей, в которых набрал 12 (5+7) очков при показателе полезности «–7» и восьми минутах штрафа.

Якимов может дебютировать на Еврохоккейтуре. Напомним, на Кубке Первого канала сборная России сыграет со Швецией (12 декабря) и Чехией (14 декабря) в Москве и с Финляндией (15 декабря) на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.