Якимов вызван в сборную России на Кубок Первого канала

Форвард «Северстали» Богдан Якимов вызван в расположение сборной России для участия в Кубке Первого канала, сообщает официальный сайт клуба.
Изначально 25-летний нападающий был в списке олимпийской сборной России для участия в турнире в Швейцарии.
В нынешнем сезоне Якимов провел 35 матчей, в которых набрал 12 (5+7) очков при показателе полезности «–7» и восьми минутах штрафа.
Якимов может дебютировать на Еврохоккейтуре. Напомним, на Кубке Первого канала сборная России сыграет со Швецией (12 декабря) и Чехией (14 декабря) в Москве и с Финляндией (15 декабря) на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.
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