Третьяк считает, что IIHF поддержит Фазеля в проведении ЧМ-2023 в России Исполком WADA принял решение об отстранении России от участия в крупных международных турнирах.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал слова главы IIHF Рене Фазеля о том, что чемпионат мира по хоккею 2023 года в Санкт-Петербурге не должен быть перенесен.

– Фазель имеет свое личное мнение, и я думаю, что международная федерация его поддержит, совет еще будет решать. Мы заслужили это своим отношением к делу. У нас по допингу вопросов нет, мы всегда все организовываем на высшем уровне, поэтому нам дают эти соревнования, – сказал Третьяк ТАСС.

Также он отметил, что Фазель всеми способами пытается помочь России в проведении турнира – остается только дождаться вердикта CAS.

87-й чемпионат мира по хоккею состоится в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая 2023 года. Данное решение было принято в мае этого года на конгрессе IIHF в Братиславе.