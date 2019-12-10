Кетов считает победу на Кубке Первого канала – главной целью сборной России - Советский спорт
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10 декабря 2019 17:56ХоккейКорегин Владислав

Кетов считает победу на Кубке Первого канала – главной целью сборной России

Турнир пройдет с 12 по 15 декабря.

Нападающий сборной России Евгений Кетов поделился ожиданиями от Кубка Первого канала, который пройдет с 12 по 15 декабря этого года.

– Для нас главное - выиграть Кубок Первого канала. Тем более, что мы играем дома, при своих болельщиках. На домашнем льду играть всегда приятнее. Свои болельщики, друзья и знакомые всегда поддерживают, – цитирует Кетова портал AllHockey.ru.

Отметим, что в первой игре сборная России сыграет против шведов.

На первом этапе Евротура – Кубке Карьяла – подопечные Алексея Кудашова заняли третье место - они победили Швецию (5:4) и уступили Финляндии (3:4) с Чехией (0:3).

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