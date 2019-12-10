Феоктистов расторг контракт с минским «Динамо» Нападающий сыграл в 11 матчах команды в этом сезоне КХЛ.

29-летний нападающий минского «Динамо» Никита Феоктистов покинул клуб. Об этом сообщает официальный сайт белорусской команды.

Сообщается, что контракт с игроком был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

В этом сезоне нападающий провёл 11 матчей в КХЛ, забросив одну шайбу. В среднем за матч Феоктистов проводил на льду 9 минут 43 секунды.

Всего на счету Феоктистова 45 матчей в Континентальной хоккейной лиги, набрав семь (4+3) очков по системе «гол+пас».

Отметим, что предыдущим клубом игрока был владивостокский «Адмирал».

На данный момент, минское «Динамо» занимает последнее место в Западной конференции, имея в своем активе 27 очков в 36 матчах.