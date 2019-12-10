Панарин пообещал разобраться с российскими журналистами Минувшим летом он подписал семилетний контракт на общую сумму в 81 млн долларов.

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Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о своем отношении к прессе, отметив, что некоторые российские журналисты вызывают у него негативные эмоции.

По его словам, репортеры, чьи имена спортсмен называть отказался, затрагивают финансовые детали его контракта, а также считают, что он стал другим человеком.

«Нужно в любом случае уважать работу прессы. И отвечать на все вопросы. Потому что ребята тоже работают. И даже если где-то задают неудобные вопросы, то надо стараться и сглаживать углы.

Но вот летом я запомнил пару крысенышей – российских журналистов, которые задавали ребятам много вопросов обо мне. «Зазнался ли Панарин» или еще глупейшие вопросы в духе, что «Вот Панарин подписал контракт, и стал другим человеком – начал высказываться о политике». Да, я их запомнил – и по возможности скажу все, что я о них думаю. Я просто даже им пиар не хочу никакой делать, называть их фамилии. Но при встрече все скажу лично», – цитирует Панарина «Матч ТВ».