Шайба Дадонова не спасла «Флориду» от поражения в игре с «Тампой» Победный гол на счету Алекса Киллорна.

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«Флорида» на своем льду уступила «Тампе» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:2 (0:1, 0:1, 1:0).

В составе хозяев единственную шайбу забросил российский нападающий Евгений Дадонов. На счету форварда 24 (12+12) очка в 30 матчах текущего сезона.

Голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 46 из 48 бросков, Андрей Василевский, защищающий ворота «Тампы», - 27 из 28.

Никита Кучеров и Михаил Сергачев очков в матче не набрали.

В турнирной таблице Атлантического дивизиона «Флорида» занимает второе место, имея в активе 35 очков. «Тампа» расположилась на шестой строчке (31).

Следующие матчи команды проведут 13 декабря на своих площадках. «Пантерз» примут «Айлендерс», а «Тампа» - «Бостон».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Тампа-Бэй» — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Голы: Дадонов, 58:00. — Стэмкос, 7. Киллорн, 25.