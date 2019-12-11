«Каролина» обыграла «Эдмонтон», Свечников набрал два очка «Харрикейнз» одержали третью победу подряд.

«Эдмонтон» на своем льду уступил «Каролине» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:6 (0:3, 1:0, 2:3).

Нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников отметился двумя результативными передачами. На счету 19-летнего россиянина 34 (13+21) очка в 31 матче.

За «Эдмонтон» ассистентский хет-трик оформил Коннор Макдэвид.

«Каролина» набрала 37 очков и занимает пятую строчку в таблице Столичного дивизиона. «Эдмонтон» лидирует в Тихоокеанском дивизионе (40).

Следующие матчи команды проведут 13 декабря на выезде. «Харрикейнз» сыграют с «Ванкувером», а «Ойлерз» - с «Миннесотой».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Каролина» — 3:6 (0:3, 1:0, 2:3)

Голы: Кассиан, 28, 46. Ньюджент-Хопкинс, 43 (бол.). — Ахо, 5, 53 (бол.). Нидеррайтер, 18 (бол.). Дзингел, 20 (бол.). Мартинук, 50. Хэмилтон, 56.