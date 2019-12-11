«Калгари» в гостях обыграл «Аризону» - Советский спорт
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11 декабря 2019 08:23ХоккейНечаев Юрий

«Калгари» в гостях обыграл «Аризону»

«Флэймз» одержали пятую победу подряд.

«Аризона» на своей площадке уступила «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:5 (0:2, 1:2, 1:1).

Защитник хозяев Илья Любушкин провел на площадке более 18 минут, результативными действиями не отметился и завершил встречу с показателем полезности »-1».

В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона команды расположились по-соседству. «Аризона» занимает второе место, у команды 40 очков, «Флэймз» - третье (38).

Следующие матчи команды проведут 13 декабря. «Койотис» примут «Чикаго», а «Калгари», также на своей площадке, сыграет с «Торонто».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Калгари» — 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)
Голы: Чикран, 40. Кессел, 60. — Фролик, 3. Годро, 5. Риналдо, 26. Монахан, 35. Лучич, 55.

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