«Торонто» разгромил «Ванкувер»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер» на своем льду уступил «Торонто» со счетом 1:4 (0:0, 0:2, 1:2).
Героем встречи стал капитан «Торонто» Джон Таварес. На его счету дубль и результативная передача.
Нападающий Илья Михеев провел на площадке более 11 минут и очков не набрал.
Победа позволила «Торонто» набрать 34 очка и расположиться на пятой строчке Атлантического дивизиона. «Ванкувер» занимает пятое место в Тихоокеанском дивизионе (34).
Следующие матчи команды проведут 13 декабря. «Торонто» сыграет в гостях с «Калгари», а «Кэнакс» примут на своей площадке «Каролину».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Ванкувер» — «Торонто» — 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)
Голы: Мэттьюс, 22 . Таварес, 40, 55. Хаймэн (п.в.), 59 — Лейво, 52.
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