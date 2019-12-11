«Торонто» разгромил «Ванкувер» - Советский спорт
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11 декабря 2019 09:15ХоккейНечаев Юрий

«Торонто» разгромил «Ванкувер»

«Мэйпл Лифс» одержали вторую победу подряд.

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер» на своем льду уступил «Торонто» со счетом 1:4 (0:0, 0:2, 1:2).

Героем встречи стал капитан «Торонто» Джон Таварес. На его счету дубль и результативная передача.

Нападающий Илья Михеев провел на площадке более 11 минут и очков не набрал.

Победа позволила «Торонто» набрать 34 очка и расположиться на пятой строчке Атлантического дивизиона. «Ванкувер» занимает пятое место в Тихоокеанском дивизионе (34).

Следующие матчи команды проведут 13 декабря. «Торонто» сыграет в гостях с «Калгари», а «Кэнакс» примут на своей площадке «Каролину».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Торонто» — 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)
Голы: Мэттьюс, 22 . Таварес, 40, 55. Хаймэн (п.в.), 59 — Лейво, 52.

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