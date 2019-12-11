Шайба Панарина не спасла «Рейнджерс» от поражения в игре против «Лос-Анджелеса» - Советский спорт
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11 декабря 2019 09:30ХоккейНечаев Юрий

Шайба Панарина не спасла «Рейнджерс» от поражения в игре против «Лос-Анджелеса»

«Кингз» прервали серию из четырех поражений.

«Лос-Анджелес» обыграл «Рейнджерс» со счетом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе гостей единственную шайбу забросил российский нападающий Артемий Панарин.

Другой форвард команды из Нью-Йорка Павел Бучневич провел на льду 16 минут и завершил встречу с показателем полезности »-1».

Голкипер Александр Георгиев остался в запасе.

«Рейнджерс» занимают шестую строчку в Столичном дивизионе. В активе команды 33 очка. «Лос-Анджелес» идет последним в Тихоокеанском дивизионе (24).

Следующие матчи команды проведут 13 декабря в гостях. «Кингз» сыграют с «Анахаймом», а «Рейнджерс» встретится с «Сан-Хосе».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Рейнджерс» — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Голы: Браун, 20. Тоффоли, 33. Кемпе, 60 (п.в.) — Панарин, 60.

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