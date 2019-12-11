Владимир Кречин: У Тимирева есть одна очень слабая сторона, это стало препятствием для «Авангарда»

Спортивный директор «Лады» Владимир Кречин рассказал о том, что форвард команды Александр Тимирев мог перейти в «Авангард».
«У него есть сильные стороны, но есть и одна очень слабая, о которой все знают, – приводит «Собеседник» слова Кречина. – Он очень сильно хотел в «Авангард», но для них это стало препятствием – в последний момент отказались».
В прошлом сезоне 25-летний нападающий набрал 61 (32+29) очко в 55 матчах регулярного чемпионата. Он стал лучшим снайпером и бомбардиром, также его признали лучшим форвардом и игроком лиги.
В нынешнем сезоне у Тимирева 29 (19+10) очков в 29 матчах.
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