«Чикаго» крупно уступил «Вегасу»

«Вегас» разгромил «Чикаго» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:1 (0:0, 3:0, 2:1).
В состав хозяев вернулся российский нападающий Валентин Зыков, отбывший 20-матчевую дисквалификацию. Форвард провел на льду более 15 минут и заработал показатель полезности »+1».
«Вегас» набрал 37 очков и занимает четвертое место в Тихоокеанском дивизионе. «Чикаго» замыкает турнирную таблицу Центрального дивизиона (30).
13 декабря «Блэкхокс» сыграют в гостях с «Аризоной», в этот же день «Вегас», также на выезде, встретится с «Сент-Луисом».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Вегас» — «Чикаго» — 5:1 (0:0, 3:0, 2:1)
Голы: Смит, 28. Энгелланд, 32. Карлссон, 40. Пачиоретти, 44. Ривз, 53. — Кубалик, 60.
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