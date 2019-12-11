«Чикаго» крупно уступил «Вегасу» В семи последних встречах «Чикаго» потерпел пять поражений.

«Вегас» разгромил «Чикаго» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:1 (0:0, 3:0, 2:1).

В состав хозяев вернулся российский нападающий Валентин Зыков, отбывший 20-матчевую дисквалификацию. Форвард провел на льду более 15 минут и заработал показатель полезности »+1».

«Вегас» набрал 37 очков и занимает четвертое место в Тихоокеанском дивизионе. «Чикаго» замыкает турнирную таблицу Центрального дивизиона (30).

13 декабря «Блэкхокс» сыграют в гостях с «Аризоной», в этот же день «Вегас», также на выезде, встретится с «Сент-Луисом».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Чикаго» — 5:1 (0:0, 3:0, 2:1)

Голы: Смит, 28. Энгелланд, 32. Карлссон, 40. Пачиоретти, 44. Ривз, 53. — Кубалик, 60.