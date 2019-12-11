Нападающий ЦСКА Андронов не сыграет на Кубке Первого канала - Советский спорт
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11 декабря 2019 11:53ХоккейНечаев Юрий

Нападающий ЦСКА Андронов не сыграет на Кубке Первого канала

Хоккеист получил микротравму.

Нападающий ЦСКА Сергей Андронов не поможет сборной России на втором этапе Еврохоккейтура.

Об этом заявил главный тренер российской сборной Алексей Кудашов. Место Андронова займет нападающий «Северстали» Богдан Якимов.

«Мы брали Якимова на конкретную позицию и роль. Это вызвано тем, как он зарекомендовал себя в клубе. У многих игроков микротравмы, поэтому произошли замены, не всех мы смогли призвать», - цитирует Кудашова ТАСС.

В текущем сезоне КХЛ Якимов провел 35 матчей, в которых набрал 12 очков (5+7).

Кубок Первого канала пройдет с 12 по 15 декабря.

Сборная России сыграет в Москве против команд Швеции и Чехии (12 и 14 декабря соответственно), а также в Санкт-Петербурге со сборной Финляндии (15 декабря).

После первого этапа Евротура - Кубка Карьяла - команда Кудашова занимает третье место в турнирной таблице. В активе россиян два очка.

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