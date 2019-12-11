Вадим Шипачев: Задача у сборной России одна - выиграть Кубок Первого канала Форвард является лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ.

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Нападающий столичного «Динамо» и сборной России Вадим Шипачев поделился эмоциями от пребывания в национальной команде.

«Ребята - мастера, мы пообщались, все отлично. Рад вернуться в сборную. Задача у нас одна - выиграть этот турнир, посмотрим, как это скажется на чемпионате мира», - передает слова Шипачева Sport24.ru.

В текущем сезоне КХЛ в играх за «Динамо» форвард набрал 39 (9+30) очков.

Кубок Первого канала пройдет с 12 по 15 декабря.

Сборная России сыграет в Москве против команд Швеции и Чехии (12 и 14 декабря соответственно), а также в Санкт-Петербурге со сборной Финляндии (15 декабря).

После первого этапа Евротура - Кубка Карьяла - команда Кудашова занимает третье место в турнирной таблице. В активе россиян два очка.