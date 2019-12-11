Макдэвид вышел на первое место в списке бомбардиров сезона У капитана «Эдмонтона» 55 очков.

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Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид возглавил список лучших бомбардиров регулярного чемпионата.

Во вторник в матче с «Каролиной» (3:6) 22-летний канадец сделал три результативные передачи. После этого на его счету стало 55 (19+36) очков в 33 матчах, и он опередил своего партнера Леона Драйзайтля, у которого 54 (19+35) очка.

Напомним, Макдэвид проводит пятый сезон в НХЛ. Самым результативным для него стал прошлый регулярный чемпионат. Он завершил его с 116 (41+75) очками.

В следующем матче 12 декабря «Эдмонтон» сыграет в гостях с «Миннесотой».

Лучшим среди российских игроков остается форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин. У него 37 (15+22) очков в 30 матчах и восьмое место.