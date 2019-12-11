Гэри Беттмэн: Кубок мира – слишком крупный турнир, чтобы подготовить его до 2021 года В последний раз Кубок мира проводился в 2016 году.

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Комиссионер Гэри Беттмэн высказался о регулярном проведении Кубка мира, отметив при этом, что до 2021 года турнир вряд ли состоится.

«Полагаю, мы все сходимся во мнении, что проведение Кубка мира на регулярной основе будет хорошим проектом, и мы ведем серьезные и предметные переговоры на эту тему с Ассоциацией игроков (профсоюзом), – приводит слова Беттмэна официальный сайт лиги. – Кубок мира – слишком крупный турнир, чтобы подготовить его за короткий промежуток времени».

Напомним, Кубок мира проходил в 1996, 2004 и 2016 годах. В последнем турнире победила сборная Канады, обыграв в финале сборную Европы.