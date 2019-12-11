Максим Сушинский: По новому контракту с Хартли конкретики нет Контракт канадца с «ястребами» рассчитан до мая 2020 года.

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Президент «Авангарда» Максим Сушинский высказался о возможном продлении контракта с главным тренером команды Бобом Хартли.

«Почему вы решили, что мы должны были объявить о контракте Боба Хартли? Пока никакой конкретики нет», – приводит «Р-Спорт» слова Сушинского.

Напомним, Хартли возглавил «Авангард» летом 2018 года. Под его руководством «ястребы» дошли до финала Кубка Гагарина, где в апреле в четырех матчах проиграли ЦСКА.

В нынешнем сезоне «Авангард» набрал 68 очков в 38 матчах и занимает второе место в Восточной конференции.

Добавим, что контракт Хартли с «Авангардом» рассчитан до мая 2020 года.