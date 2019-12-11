Дмитрий Чернышенко: Не понимаем, зачем матчи в НХЛ проводить в России НХЛ провела три матча регулярного чемпионата в Европе.

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Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко высказался о возможности проведения матчей НХЛ в России.

«По поводу матчей НХЛ, мы не понимаем, зачем это нам нужно, – приводит ТАСС слова Чернышенко. – Здесь речь о популяризации их соревнований, монетизации прав на показ их матчей».

Напомним, в нынешнем сезоне НХЛ провела три матча в Европе: один – в Праге («Филадельфия» – «Чикаго»), два – в Стокгольме («Баффало» – «Тампа-Бэй»).

В следующем сезоне планируется проведение также трех матчей в Европе: в Праге сыграют «Бостон» и «Нэшвилл», а в Хельсинки две игры проведут «Колорадо» и «Коламбус».