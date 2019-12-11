Семь клубов КХЛ заплатят штраф за превышение потолка зарплат Потолок зарплат в нынешнем сезоне составляет 800 миллионов рублей.

Семь клубов КХЛ превышают предельный размер потолка заработных плат и по итогам сезона обязаны будут уплатить взнос в размере 30 процентов от суммы превышения, сообщает официальный сайт КХЛ.

Напомним, в нынешнем сезоне действует потолок зарплат в размере 800 миллионов рублей. При этом для клубов сохраняется льгота по исключению из потолка заработных плат контрактов молодых игроков.

С сезона-2020/2021 в КХЛ вступает в силу жесткий потолок зарплат в размере 900 миллионов рублей.

Также вводится пол заработных плат – минимальный размер фиксированной заработной платы хоккеистов основной команды клуба. В следующем сезоне «пол» составит 30% от «потолка», что соответствует 270 миллионов рублей, с последующим увеличением по сезонам до 50 процентов к 2023/2024 – 450 миллионов рублей.