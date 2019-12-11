Александр Овечкин: Я люблю Америку, здесь мой второй дом

– Я люблю Америку. Здесь мой второй дом. Я живу в Вашингтоне уже почти 15 лет, у меня много друзей, хорошие отношения с местными жителями. Мы внесли весомый вклад в развитие хоккея в городе. Не важно, кто ты – русский, чех, швед или кто-то еще. Все люди равны, и к каждому должно быть уважение. Мне здесь нравится, – цитирует Овечкина RT.
Добавим, что российский нападающий проводит уже 15-й сезон в составе «Вашингтона». В 2018 году Овечкин вместе с «Кэпиталз» завоевал Кубок Стэнли.
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