Александр Овечкин: Я люблю Америку, здесь мой второй дом Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал об отношении к США.

– Я люблю Америку. Здесь мой второй дом. Я живу в Вашингтоне уже почти 15 лет, у меня много друзей, хорошие отношения с местными жителями. Мы внесли весомый вклад в развитие хоккея в городе. Не важно, кто ты – русский, чех, швед или кто-то еще. Все люди равны, и к каждому должно быть уважение. Мне здесь нравится, – цитирует Овечкина RT.

Добавим, что российский нападающий проводит уже 15-й сезон в составе «Вашингтона». В 2018 году Овечкин вместе с «Кэпиталз» завоевал Кубок Стэнли.