Вячеслав Войнов: Хотел бы сыграть с финнами на большой арене Защитник сборной России Вячеслав Войнов – о предстоящем Кубке Первого канала.

– В сборной прекрасная атмосфера. Настроение отличное. Немного изменилась игра по сравнению с тем, что было на Олимпиаде, когда я в последний раз был в команде. А так, все на высоком уровне. Хотел бы сыграть с финнами на большой арене, мне уже доводилось играть в таком матче.

Времени достаточно было, чтобы сыграться. Многие ребята не первый раз получили вызов в сборную. Все отлично. В последнее время в клубе было насыщенное расписание, сейчас времени на площадке у меня будет поменьше, но ничего страшного, – цитирует Войнова пресс-служба ФХР.

Напомним, что второй этап Еврохоккейтура – Кубок Первого канала стартует завтра, 12 декабря. Российская команда проведет матчи со Швецией и Чехией в Москве, а встреча с Финляндией состоится в Санкт-Петербурге на футбольном стадионе «Газпром Арена».