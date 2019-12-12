«Монреаль» в овертайме обыграл «Оттаву»

«Монреаль» обыграл «Оттаву» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2 ОТ (1:0, 0:0, 1:2, 1:0).
Победную шайбу в овертайме забросил Бен Чиаро.
Российские хоккеисты «Сенаторз» Никита Зайцев, Артем Анисимов и Владислав Наместников очков в матче не набрали.
В таблице Атлантического дивизиона «Монреаль» расположился на четвертой строчке. В активе команды 36 очков. «Оттава» занимает седьмое место (28).
Следующие матчи команды проведут на своих площадках. 14 декабря «Сенаторз» сыграют с «Коламбусом», а 15 декабря «Монреаль» примет «Детройт».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Монреаль» — «Оттава» — 3:2 ОТ (1:0, 0:0, 1:2, 1:0)
Голы: Казинс, 14. Татар, 41. Чиаро, 62. — Ткачук, 45. Браун, 54.