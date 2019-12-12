«Сан-Хосе» уволил главного тренера

«Сан-Хосе» отправил в отставку главного тренера команды Питера Дебура.
Исполнять обязанности наставника будет Боб Бугнер, которому будут помогать Рой Соммер, Майк Риччи и Евгений Набоков.
Набоков выступал за «Шаркс» с 1999 по 2009 год. С 2015 года бывший голкипер работает тренером по развитию вратарей в «Сан-Хосе».
В таблице Тихоокеанского дивизиона «Шаркс» занимают шестое место. В активе команды 32 очка после 33 игр.
13 декабря «Сан-Хосе» на своей площадке примет «Рейнджерс».
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