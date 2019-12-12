Овечкин - о матче с «Бостоном»: Это был вызов для «Вашингтона» «Кэпиталз» одержали очередную победу в регулярном чемпионате НХЛ.

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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал игру своей команды против «Бостона».

«Всегда интересно играть, когда две лучшие команды в лиге встречаются между собой, - цитирует Овечкина официальный сайт «Вашингтона». - Вы видели, насколько жесткой была игра. Всегда приятно получить два очка. Мы понимали, что это будет сложная игра, потому что у них очень хорошая команда. Это был вызов для нас».

Напомним, В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» на своем льду обыграл «Бостон» со счетом 3:2 (0:1, 2:0, 1:1).

Овечкин результативными действиями в матче не отметился.

«Кэпиталз» продолжают уверенно лидировать в таблице столичного дивизиона. В активе команды 51 очко. «Бостон» - первый в Атлантическом дивизионе. В 32 матчах «Брюинз» набрали 46 очков.

В своих следующих матчах »Бостон» и «Вашингтон» сыграют против «Тампы» в гостях. Встречи состоятся 13 и 15 декабря соответственно.