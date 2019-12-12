ФХР и компания «Балтика» заключили соглашение о сотрудничестве

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11 декабря в пресс-центре арены в «Парке Легенд» состоялось подписание соглашения о партнерстве между Федерацией хоккея России и пивоваренной компанией «Балтика», сообщает официальный сайт ФХР.

В торжественной церемонии подписания соглашения приняли участие президент ФХР Владислав Третьяк, первый вице-президент ФХР, глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг, президент ООО «Пивоваренная компания «Балтика», исполнительный вице-президент Carlsberg Group по региону Восточная Европа Ларс Леманн. В ходе церемонии стороны обменялись памятными сувенирами.

– Сегодня Федерация хоккея России приобретает нового спонсора – компанию, которая делает весомый вклад в развития спорта в нашей стране, – отметил Владислав Третьяк. – «Балтика» нам хорошо знакома и нам очень приятно, что компания возвращается в нашу хоккейную семью. Уверены, что наше сотрудничество поможет обеим сторонам добиться высоких результатов.

– Хоккей – командная игра, где только коллективно можно добиться успехов, – подчеркнул Роман Ротенберг. – Поэтому для нас очень важно иметь сильных партнеров не только на льду, но и в бизнесе. Мы очень рады, что компания «Балтика» поддерживает наш хоккей, выбрала ФХР и национальную сборную России в качестве долгосрочного партнера. Это говорит о том, что бренд «Красная машина» набирает обороты, а наша сборная вызывает интерес у сильных компаний.

– Наш бренд всегда поддерживал как профессиональный, так и любительский спорт в России, а хоккей является одним из самых популярных видов спорта в стране, – сказал Ларс Леманн. – Для нас соглашение с ФХР – возможность стать ближе к хоккейным болельщикам, вдохновить их на поддержку спортсменов. Вместе с ФХР мы хотим помочь сборной России добиться успехов на значимых международных турнирах. Мы рады, что имеем возможность приобщиться к этому движению и разделить эмоции со всей страной.