ФХР и компания «Балтика» заключили соглашение о сотрудничестве - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
12 декабря 2019 11:06ХоккейЛипкин Антон

ФХР и компания «Балтика» заключили соглашение о сотрудничестве

Подписание соглашение состоялось в среду в Москве.

11 декабря в пресс-центре арены в «Парке Легенд» состоялось подписание соглашения о партнерстве между Федерацией хоккея России и пивоваренной компанией «Балтика», сообщает официальный сайт ФХР.

В торжественной церемонии подписания соглашения приняли участие президент ФХР Владислав Третьяк, первый вице-президент ФХР, глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг, президент ООО «Пивоваренная компания «Балтика», исполнительный вице-президент Carlsberg Group по региону Восточная Европа Ларс Леманн. В ходе церемонии стороны обменялись памятными сувенирами.

– Сегодня Федерация хоккея России приобретает нового спонсора – компанию, которая делает весомый вклад в развития спорта в нашей стране, – отметил Владислав Третьяк. – «Балтика» нам хорошо знакома и нам очень приятно, что компания возвращается в нашу хоккейную семью. Уверены, что наше сотрудничество поможет обеим сторонам добиться высоких результатов.

– Хоккей – командная игра, где только коллективно можно добиться успехов, – подчеркнул Роман Ротенберг. – Поэтому для нас очень важно иметь сильных партнеров не только на льду, но и в бизнесе. Мы очень рады, что компания «Балтика» поддерживает наш хоккей, выбрала ФХР и национальную сборную России в качестве долгосрочного партнера. Это говорит о том, что бренд «Красная машина» набирает обороты, а наша сборная вызывает интерес у сильных компаний.

– Наш бренд всегда поддерживал как профессиональный, так и любительский спорт в России, а хоккей является одним из самых популярных видов спорта в стране, – сказал Ларс Леманн. – Для нас соглашение с ФХР – возможность стать ближе к хоккейным болельщикам, вдохновить их на поддержку спортсменов. Вместе с ФХР мы хотим помочь сборной России добиться успехов на значимых международных турнирах. Мы рады, что имеем возможность приобщиться к этому движению и разделить эмоции со всей страной.

Владислав Третьяк: Международная федерация должна прислушаться к мнению Фазеля В подмосковном Аносине перед Гала-матчем «Красная машина. Связь поколений» президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк ответил на вопросы касательно отлучения России от чемпионатов мира и Олимпийских игр после санкций со стороны WADA. 10.12.2019 21:00 Хоккей Домрачев Владислав
Еще по теме:
Рене Фазель: Сделаем все, чтобы сохранить чемпионаты мира в России ФХР и компания «Балтика» заключили соглашение о сотрудничестве Третьяк считает, что IIHF поддержит Фазеля в проведении ЧМ-2023 в России
Был Турин – а стал Тутберин. Обзор событий уик-энда Подводим итоги финала Гран-при и других турниров минувшей недели. 09.12.2019 15:30 Фигурное катание Тигай Лев
Шведы – это «финны», а поляки – «датчане». Ловчев – о соперниках россиян в контрольных матчах Сборная России определилась с соперниками по контрольным матчам перед Евро-2020: команда Станислава Черчесова сыграет в гостях со Швецией, Молдавией и Польшей и дома с Сербией. 10.12.2019 19:00 Футбол
Анастасия Мишина и Александр Галлямов: Когда что-то не получается, просто дуемся друг на друга Российская пара, первый сезон выступающая на взрослом уровне, заняла третье место в финале Гран-при. 09.12.2019 11:00 Фигурное катание Киреева Ксения
Еще по теме:
Траньков о Загитовой: О каком закате карьеры тут может идти речь? Максим Траньков: Благодаря Косторной в финале Гран-при победило фигурное катание Бутырская о Загитовой: Алине не хватает уверенности
Тренер Кокляева: Шансы Миши в бою с Емельяненко – 20 процентов. Верьте в чудо Эдгар Гукасян – о предстоящем вечере бокса. 28.11.2019 17:00 Бокс Усачев Владислав
Сергей Шахрай: Косторная – сегодняшний эталон в женском катании Наш обозреватель Сергей Шахрай подвел итоги финала Гран-при в Турине. 08.12.2019 12:30 Фигурное катание Волохов Юрий
Сергей Кирьяков: Под непонятным белым флагом СНГ нас все равно считали россиянами Известный в прошлом нападающий «Динамо», «Карлсруэ» и нашей национальной команды поделился мнением о возможных санкциях ФИФА в отношении сборной России на основе рекомендаций WADA. 10.12.2019 08:00 Футбол Григорьевская Юлия
Роковой рубеж. Два промаха на заключительной стойке лишили Логинова медали Мужская индивидуальная гонка в Эстерсунде закончилась триумфом сборной Франции - первые четыре места заняли спортсмены из этой страны. Мартен Фуркад добился победы. Александр Логинов и Матвей Елисеев попали в топ-10. 04.12.2019 21:00 Биатлон Мысин Николай
Рой Джонс: Эти россияне – как Али и Фрейзер Кого нахваливает известный в прошлом боксер? 03.12.2019 10:00 Бокс Усачев Владислав
Шли в Европу, а куда пришли? Нужна ли нашему футболу «осень-весна»? Сразу после матча «Бенфика» – «Зенит» Андрей Аршавин выразил сомнение в успешности системы розыгрыша чемпионата России. 11.12.2019 20:00 Футбол Андронов Алексей
Новости
11:21 Олимпиада Станислав Поздняков: На ОИ не будет названия «Олимпийские атлеты России», потому ОКР имеет все права
11:15 Олимпиада Станислав Поздняков: Иногда Ганус выходит за рамки полномочий со своими комментариями
11:10 Хоккей Рене Фазель: Сделаем все, чтобы сохранить чемпионаты мира в России
11:06 Хоккей ФХР и компания «Балтика» заключили соглашение о сотрудничестве
10:50 Хоккей Сергей Ласьков – об идее ЦСКА: Это называется собрать игроков, спрятать в ВХЛ и периодически менять
10:47 Футбол Андрей Аршавин: «Локомотив» приехал просто доиграть групповой турнир
10:31 Футбол Маурицио Сарри: В Лиге чемпионов есть три-четыре явных фаворита
10:22 Футбол Габриэл Жезус: Приятен любой гол, не говоря уже о хет-трике
10:12 Футбол Дибала - о матче Лиги чемпионов против «Байера»: Я рад, что мне удалось помочь партнерам забить
10:11 Гандбол Олег Киселев: Победа над Испанией только кажется легкой
10:02 Футбол Тимоти Кастань: Мы пережили немало славных моментов в «Аталанте», но этот – особенный
09:54 Хоккей Овечкин - о матче с «Бостоном»: Это был вызов для «Вашингтона»
09:44 Футбол Джан Пьеро Гасперини: У «Аталанты» был шанс навсегда войти в история, этим надо пользоваться
09:40 Хоккей Рантанен признан первой звездой дня в НХЛ
09:27 Футбол Мануэль Нойер: «Бавария» добилась исторического достижения
08:59 Бокс Поветкин готов вновь выйти на ринг против Хантера в середине 2020 года
08:39 Хоккей Результативная передача Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Филадельфию»
08:20 Футбол Жозе Моуринью: «Тоттенхэм» играл против очень сильной команды, и это лучшая проверка для нас
07:59 Футбол Томас Тухель: Я очень доволен игрой «ПСЖ»
07:45 Футбол Хосеп Гвардиола: «Манчестер Сити» одержал хорошую победу, которая поможет нам в будущем
ТНТ вырезал из «Слуги народа» шутку про Путина и снял сериал с эфира
В Тюмени глава ТДСК назвал виновника во взрыве газа в жилом доме
Донских водителей призывают быть внимательными в туман
Посторонние не пройдут. В Нижнем Тагиле в детсадах «Маячок» ввели пропускную систему
Глава Белгородского района останется в СИЗО до марта
Путин: Россия наилучшим образом подготовит проведение матчей Евро-2020
«Я проплакала весь фильм». В Москве прошла премьера картины про Льва Яшина
Колосков: WADA не сможет отстранить Россию от футбольных турниров
Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика