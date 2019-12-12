Рене Фазель: Сделаем все, чтобы сохранить чемпионаты мира в России

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель завяил, что его организация приложит все усилия, чтобы Россия провела запланированные чемпионаты мира.
«Мы будем делать все, чтобы сохранить чемпионаты мира в России, сдаваться не собираемся, - приводит слова Фазеля «РИА Новости». - Финальное решение примет CAS. Нам остается только ждать».
В 2023 году Россия должна принять чемпионат мира в Санкт-Петербурге и молодежный чемпионат мира в Новосибирске и Омске.
В 2021 году в Уфе должен пройти женский чемпионат мира.
Напомним, в понедельник исполком WADА отстранил российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных турнирах. Допуск на соревнования получат только «чистые» атлеты, которые будут выступать в нейтральном статусе.
Также России запрещено проводить крупные международные соревнования и подавать заявки на их проведение.
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