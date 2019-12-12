Владислав Третьяк: ФХР – чистая федерация, а ИИХФ всегда была вне политики

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк выразил надежду, что Россия сохранит за собой право проведения чемпионатов мира.
«Мы – чистая федерация, мы выполнили все указания МОК, мы надеемся, что все турниры у нас пройдут. ИИХФ всегда была вне политики», – приводит «Р-Спорт» слова Третьяка.
Напомним, в 2023 году Россия должна принять два чемпионата мира: взрослый – в Санкт-Петербурге и молодежный – в Новосибирске и Омске. А в 2021 году в Уфе пройдет женский чемпионат мира.
В понедельник исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия и отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года. Российские спортсмены получат право выступать только в нейтральном статусе. Также России запрещено проводить крупные международные турниры. Такое наказание вынесено за манипуляции, которые, по мнению экспертов WADA, проводились с базой данных, полученной в январе из Московской антидопинговой лаборатории.
В течение 21 дня Россия может подать апелляцию на решение WADA, иначе решение вступит в силу.
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