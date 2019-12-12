Александр Самонов: Буду доказывать, что меня не зря зовут в сборную - Советский спорт
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12 декабря 2019 12:19ХоккейЛипкин Антон

Александр Самонов: Буду доказывать, что меня не зря зовут в сборную

В четверг стартует «Кубок Первого канала».

Голкипер СКА и сборной России Александр Самонов поделился ожиданиями перед стартом второго этапа Еврохоккейтура – «Кубка Первого канала» в Москве.

«Посмотрим, как все сложится на Кубке Первого канала, буду стараться доказать, что меня не зря зовут в сборную, – приводят «Известия» слова 24-летнего вратаря. – Всегда стараюсь играть на пределе своих возможностей и приносить пользу команде. Рад, что в СКА тренеры мне доверяют, поэтому есть возможность доказывать свой уровень».

Напомним, на «Кубке Первого канала» сборная России сыграет со Швецией (12 декабря) и Чехией (14 декабря) в Москве и Финляндией (15 декабря) на футбольном стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Ранее Самонов выступал за сборную России на первом этапе Еврохоккейтура – «Кубке Карьяла».

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