Майк Кинэн: Я наслаждался жизнью и работой в России Специалист возглавлял магнитогорский «Металлург» и «Куньлунь».

Бывший тренер команд НХЛ и КХЛ Майк Кинэн с удовольствием вспоминает время, проведенное в России.

«Мне очень нравится Россия, я наслаждался жизнью, работой и людьми здесь. В России люди любят хоккей так же сильно, как в Канаде. Запомнилось время, проведенное в Магнитогорске, где очень немногие говорили по-английски. Мне было интересно жить в другой стране и узнавать другой менталитет», - цитирует наставника Sport24.ru.

За свою карьеру Кинэн тренировал такие команды НХЛ, как «Филадельфия», «Чикаго», «Рейнджерс», «Сент-Луис», «Ванкувер», «Бостон», «Флориду» и «Калгари». В сезоне 1993/94 специалист выиграл Кубок Стэнли вместе с «Рейнджерс».

В КХЛ наставник больше всего известен по работе с магнитогорским «Металлургом», который он возглавлял с 2013 по 2015 год.

В сезоне 2013/14 под руководством канадского тренера «Металлург» стал победителем Кубка Гагарина.