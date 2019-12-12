Деспот, расист, неадекват, пьяница, лузер…

С начала сезона не прошло еще и трех месяцев, а в НХЛ грянула пятая тренерская отставка. В среду на биржу труда отправлен весь штаб «Сан-Хосе» во главе с Питером Дебуром, который выводил «Шаркс» в финал Кубка Стэнли-2016. Команду принял Боб Бугнер, а помогать ему будет известный российский вратарь Евгений Набоков.

Это второй представитель нашей страны на тренерской позиции в НХЛ. В «Питтсбурге» уже пятый год за игру защитников отвечает Сергей Гончар.

Почему же в пяти клубах к середине декабря наставникам выписали волчий билет?

МАЙК БЭБКОК (56 лет)

«Торонто»

20.05.2015 – 20.11.2019

Самый титулованный тренер в истории мирового хоккея, выигравший две Олимпиады (2010, 2014), чемпионат мира (2004) и Кубок Стэнли (2008), в 2015 году стал еще и самым дорогим коучем в НХЛ – «Мейпл Лифс» перебили предложения конкурентов из «Баффало», «Сан-Хосе», «Сент-Луиса», выложив канадскому специалисту 50 млн долларов за восемь лет. Или 6,25 млн за сезон. Более чем в два раза был превышен рекорд Тодда Маклеллана в «Эдмонтоне» - 3 млн в год.

В его первый сезон «Листья» заняли последнее место в лиге, что помогло им в драфт-лотерее выиграть право выбора Остона Метьюза. В остальные три года «Торонто» неизменно проходил в плей-офф, но вылетал в первом же раунде. Минувшим летом клуб серьезно перетряхнул состав, но он оказался слишком несбалансированным. Четыре форварда – Метьюз, Таварес, Марнер, Нюландер съели половину платежной ведомости команды. И она посыпалась уже в ноябре. После серии из шести поражений Бэбкок впервые в карьере был уволен.

Стоило знаменитому тренеру уйти, как в его адрес полетели камни со всех сторон. Марнер рассказал, как тренер в 19 лет довел его до слез. Что основной способ мотивации Бэбкока – страх. Экс-защитник «Адмирала» Коммодор назвал его ужасным эгоистом и средним тренером, а экс-нападающий «Детройта» Маккарти вспомнил, как Майк унижал в «Уингз» Дацюка и Зеттерберга. Издание The Hockey News даже предположило, что Бэбкок может стать персоной нон-грата, по крайней мере в сборной Канады ему точно не место.

БИЛЛ ПИТЕРС (54 года)

«Калгари»

23.04.2018 – 29.11.2019

Прекрасно дебютировал в «Калгари», заняв в прошлом году первое место в Западной конференции. 50 побед и 107 очков – больше было только в сезоне-1988/89, когда «Флеймз» взяли Кубок Стэнли.

Гром грянул 25 ноября. Родившийся в Нигерии Аким Алиу, известный у нас по игре за «Амур», обвинил Питерса в расизме. Когда он выступал в АХЛ за фарм-клуб «Чикаго», тренер публично оскорблял его, используя слово на букву N. Чешский защитник «Амура» Михал Йордан тут же добавил, что Питерс в «Каролине» однажды пнул его и ударил по голове другого игрока, а потом притворялся, что ничего не было. Однако нынешний наставник «Каролины» Род Бриндамор подтвердил, что Питерс регулярно бил подопечных.

Мгновенно вспыхнул грандиозный скандал. НХЛ выступила со специальным заявлением, назвав поведение тренера отвратительным и неприемлемым. Питерс написал открытое письмо с извинениями генменеджеру «Калгари» Брэду Трелевингу, но было уже поздно. Тренера отстранили от ближайшей игры, а на следующий день указали на дверь.

ДЖОН ХАЙНС (44 года)

«Нью-Джерси»

2.06.2015 – 3.12.2019

Здесь все тривиально. Американец, известный в России по игре за «Салават Юлаев», элементарно не справился со своими обязанностями. Креатура генменеджера «Нью-Джерси» Рея Шеро, который знает Хайнса с 2009 года, когда принял его на работу в фарм-клуб «Питтсбурга», давал ему шанс за шансом. Хотя за четыре сезона «Дэвилз» лишь однажды попали в плей-офф, откуда вылетели в первом же раунде.

Минувшим летом владельцы «Нью-Джерси» сильно потратились, подписав несколько дорогих новичков. Однако все стало только еще хуже, а Хайнс попросту растерялся, перемешивая от тура к туру непонятно как игроков и попросту третируя лучшего форварда КХЛ Никиту Гусеву. Уже в октябре в Ньюарке поползли слухи об отставке коуча. Однако Шеро, в том числе выводя и себя из-под удара, держался за Хайнса до последнего. Только когда «Дьяволы» рухнули на дно таблицы, у генменеджера не оставалось иного выхода, кроме как избавиться от провалившегося сотрудника.

ДЖИМ МОНТГОМЕРИ (50 лет)

«Даллас»

4.05.2018 – 10.12.2019

К его работе в клубе никаких претензий не возникало. «Даллас» в прошлом сезоне достойно сражался в плей-офф, а в этом чемпионате после слабого старта к зиме только-только расправил крылья. Но тут прозвучал телефонный звонок. После скандала с Алиу НХЛ открыла анонимную горячую линию для жалоб игроков и сотрудников команд на «неподобающее поведение» руководства. В минувшее воскресенье неизвестный ей воспользовался.

– Мы посмотрели все записи, всю информацию, которую получили. Я посоветовался с нашим главным адвокатом и принял решение, – объяснял причину увольнения Монтгомери генменеджер «Старз» Джим Нилл. – Джим – очень хороший тренер. Но мы вынуждены были с ним расстаться, так как установили факт непрофессионализма, несовместимый с основными ценностями и принципами нашего клуба.

Тут же в финской прессе всплыла информация, что тренера уличили в алкоголизме. Но фактов не привели, кроме того, что в 2008 году Монтгомери был наказан полицией за вождение в нетрезвом состоянии.

ПИТЕР ДЕБУР (51 год)

«Сан-Хосе»

28.05.2015 – 11.12.2019

– Мы многого добились в предыдущие годы, поэтому решение о переменах далось нам с большим трудом, – говорится в заявлении генменеджера «Сан-Хосе» Дуга Уилсона. – Тем не менее мы считаем, что команда способна на большее по сравнению с тем, как она играла до этого момента. Необходим свежий взгляд на ситуацию. Командная и индивидуальная игра не оправдывают ожиданий, нам не хватает стабильности. Новый тренерский штаб хорошо знаком с составом, что поможет ему вести команду вперед. Мы рассчитываем, что перемены помогут нашим хоккеистам начать все заново.

Ситуация точно такая же, как в «Торонто» и «Нью-Джерси». Огромные вливания в межсезонье – один контракт Эрика Карлссона на 92 млн долларов чего стоит! – а результата нет. После серии из пяти поражений – три последних с общей разницей 3-15! – «Шаркс» опустились на Западе на 12-е место.

Новому тренеру Бобу Бугнеру в работе с вратарями будет помогать Евгений Набоков. Пять лет он был скаутом и тренером по развитию вратарей в фарм-клубе «Сан-Хосе». В последние три года его голкиперы постоянно участвовали в Матче звезд АХЛ. Из 14 сезонов в НХЛ десять Набоков отыграл в «Шаркс». Евгений – лидер команды по всем статистическим показателям, включая количество игр (563), побед (293) и сухих матчей (50).