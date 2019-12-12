«Локомотив» заявил о готовности обеспечить высокий уровень показа матчей из Ярославля В среду президент КХЛ Дмитрий Чернышенко не исключил отказа от трансляций домашних матчей команды из-за плохой картинки.

«Локомотив» выступил с заявлением по качеству картинки во время телетрансляций домашних матчей команды.

«В настоящее время завершена конкурсная процедура закупки, заключен контракт поставки и частично уже получено современное оборудование, которое позволит обеспечить необходимый высокий уровень показа игр в формате HD.

Клуб и Арена были готовы предоставить свой сигнал для вещания в эфире региональных и федеральных телеканалов, но официальный телевещатель на территории Ярославской области, определённый самой лигой, по технических причинам не имеет возможности принять и ретранслировать данный сигнал», – говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Отметим, что накануне президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что лига может перестать показывать домашние матчи «Локомотива» в связи с плохой картинкой из Ярославля.