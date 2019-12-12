МХЛ объявила составы на Кубок вызова Матч пройдет 11 января в Москве.

МХЛ опубликовала на официальном сайте лиги составы на матч за Кубок вызова, в котором сыграют сборные Запада и Востока.

«Запад»:

вратари: Владислав Окоряк («Локо»), Дмитрий Николаев («СКА-1946»);

защитники: Арслан Яруллин («СКА-1946»), Родион Порошин («Крылья Советов»), Роман Калиниченко («Красная Армия»), Егор Смирнов (МХК «Динамо»), Евгений Белов (МХК «Спартак»), Арвилс Бергманис (ХК «Рига»), Александр Баранов («Сахалинские Акулы»), Александр Гопиенко («Амурские Тигры»);

форварды: Роман Дарьин (МХК «Атлант»), Алексей Цыплаков («СКА-1946»), Илья Николаев («Локо»), Егор Анисимов («Динамо СПб»), Никита Шуйдин («СКА-Варяги»), Тахир Мингачев («Красная Армия»), Амир Гараев (ХК «Капитан»), Никита Гончаров («Русские Витязи»), Владислав Федоров («Алмаз»), Иван Бунов («Тайфун»), Ван Цзин («ОЭРДЖИ Юниор»), Кирилл Тагиров (МХК «Спартак»).

Главный тренер: Лев Бердичевский («СКА-1946»), тренер: Владимир Тюриков (МХК «Спартак»).

«Восток»:

вратари: Артур Ахтямов («Ирбис»), Дмитрий Брагинский («Толпар»);

защитники: Антон Цибин («Тюменский Легион»), Никита Ефремов («Сибирские Снайперы»), Дмитрий Костенко («Ладья»), Булат Мотыгуллин («Реактор»), Денис Давыдов («Чайка»), Даниил Зайцев («Авто»), Юрий Салов («Авто»), Артем Онишко («Спутник»);

форварды: Иван Савчик («Мамонты Югры»), Дмитрий Шешин («Стальные Лисы»), Семен Асташевский («Омские Ястребы»), Денис Сизиков («Кузнецкие Медведи»), Данил Аймурзин («Толпар»), Максим Шабанов («Белые Медведи»), Стас Петросян («Алтай»), Диас Гусейнов («Снежные Барсы»), Егор Чинахов («Омские Ястребы»), Герман Шапорев («Алтай»), Арсений Грицюк («Омские Ястребы»), Иван Тимашев («Сарматы»).

Главный тренер: Олег Угольников («Омские Ястребы»), тренер: Виталий Соловьев («Авто»).

Отметим, что четыре лучших игрока Кубка вызова примут участие в Матче звезд КХЛ.