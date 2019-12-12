МХЛ объявила составы на Кубок вызова - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
12 декабря 2019 14:26ХоккейЛипкин Антон

МХЛ объявила составы на Кубок вызова

Матч пройдет 11 января в Москве.

МХЛ опубликовала на официальном сайте лиги составы на матч за Кубок вызова, в котором сыграют сборные Запада и Востока.

«Запад»:

вратари: Владислав Окоряк («Локо»), Дмитрий Николаев («СКА-1946»);

защитники: Арслан Яруллин («СКА-1946»), Родион Порошин («Крылья Советов»), Роман Калиниченко («Красная Армия»), Егор Смирнов (МХК «Динамо»), Евгений Белов (МХК «Спартак»), Арвилс Бергманис (ХК «Рига»), Александр Баранов («Сахалинские Акулы»), Александр Гопиенко («Амурские Тигры»);

форварды: Роман Дарьин (МХК «Атлант»), Алексей Цыплаков («СКА-1946»), Илья Николаев («Локо»), Егор Анисимов («Динамо СПб»), Никита Шуйдин («СКА-Варяги»), Тахир Мингачев («Красная Армия»), Амир Гараев (ХК «Капитан»), Никита Гончаров («Русские Витязи»), Владислав Федоров («Алмаз»), Иван Бунов («Тайфун»), Ван Цзин («ОЭРДЖИ Юниор»), Кирилл Тагиров (МХК «Спартак»).

Главный тренер: Лев Бердичевский («СКА-1946»), тренер: Владимир Тюриков (МХК «Спартак»).

«Восток»:

вратари: Артур Ахтямов («Ирбис»), Дмитрий Брагинский («Толпар»);

защитники: Антон Цибин («Тюменский Легион»), Никита Ефремов («Сибирские Снайперы»), Дмитрий Костенко («Ладья»), Булат Мотыгуллин («Реактор»), Денис Давыдов («Чайка»), Даниил Зайцев («Авто»), Юрий Салов («Авто»), Артем Онишко («Спутник»);

форварды: Иван Савчик («Мамонты Югры»), Дмитрий Шешин («Стальные Лисы»), Семен Асташевский («Омские Ястребы»), Денис Сизиков («Кузнецкие Медведи»), Данил Аймурзин («Толпар»), Максим Шабанов («Белые Медведи»), Стас Петросян («Алтай»), Диас Гусейнов («Снежные Барсы»), Егор Чинахов («Омские Ястребы»), Герман Шапорев («Алтай»), Арсений Грицюк («Омские Ястребы»), Иван Тимашев («Сарматы»).

Главный тренер: Олег Угольников («Омские Ястребы»), тренер: Виталий Соловьев («Авто»).

Отметим, что четыре лучших игрока Кубка вызова примут участие в Матче звезд КХЛ.

Алина Загитова: Сегодня прямо адреналин Олимпийская чемпионка идет второй после короткой программы в финале Гран-при. После соревнований она поделилась впечатлениями от проката. 07.12.2019 00:37 Фигурное катание Киреева Ксения
Еще по теме:
Траньков о Загитовой: О каком закате карьеры тут может идти речь? Максим Траньков: Благодаря Косторной в финале Гран-при победило фигурное катание Загитова обратилась к болельщикам: Для меня ваша любовь – дороже золота
С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе! 22.11.2019 20:00 Теннис Мысин Николай
Красно-белая пощечина «Зениту». Чемпион России разгромлен «Бенфикой» и остался даже без Лиги Европы Встреча прошла в Лиссабоне. 11.12.2019 01:15 Футбол Мощенко Захар
Сергей Тарасов: Елисеев стал увереннее себя чувствовать. Это даже видно по его интервью Олимпийский чемпион Сергей Тарасов подвел итоги двух индивидуальных гонок на этапе Кубка мира в Эстерсунде. 06.12.2019 18:51 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Владимир Драчев: Решение WADA не придает позитивных эмоций Анатолий Хованцев: Будет несправедливо отстранить всю нашу молодую команду Мартен Фуркад: Думаю, Россию накажут, из-за нее я потерял несколько медалей
Вклад народа в клубы РПЛ вырос… до смешных 12 процентов Компания PwC представила третье по счету комплексное исследование экономики премьер-лиги. И на его основе вполне можно объяснить, почему наши клубы сдают позиции на мировой арене. 11.12.2019 12:00 Футбол Зибрак Артем
Миронова – чемпион. Среди тех, кто промазал три раза На первом этапе Кубка мира в Эстерсунде лучший результат из россиянок в женском спринте показала Светлана Миронова. С тремя промахами она заняла 15-е место. 01.12.2019 20:00 Биатлон Тигай Лев
Владимир Левитин: Гол Облякова засчитан верно, пенальти на Набабкине не было Эксперт по судейству подводит итоги 19-го тура РПЛ. 10.12.2019 18:00 Футбол
Шведы – это «финны», а поляки – «датчане». Ловчев – о соперниках россиян в контрольных матчах Сборная России определилась с соперниками по контрольным матчам перед Евро-2020: команда Станислава Черчесова сыграет в гостях со Швецией, Молдавией и Польшей и дома с Сербией. 10.12.2019 19:00 Футбол
Без Медведева, но с надеждой на титул. Что ждать от Кубка Дэвиса в новом формате Сегодня в Мадриде стартует финальный турнир Кубка Дэвиса – первый в истории в обновленном формате. 18.11.2019 08:30 Теннис Мысин Николай
Анна Щербакова: У меня теперь еще больше желания исполнить флип! Серебряный призер финала Гран-при по фигурному катанию – о своем выступлении. 08.12.2019 10:00 Фигурное катание Киреева Ксения
Новости
14:56 Формула-1 «Феррари» представит новый болид 11 февраля
14:51 Футбол Ведран Чорлука: Через две недели буду снова готов на 100 процентов
14:38 Футбол Непомнящий о выступлении «Локомотива» в Лиге чемпионов: Не хватило глубины состава
14:26 Футбол Сергей Кирьяков: Вообще непонятно, чего ждать от «Краснодара»
14:26 Хоккей МХЛ объявила составы на Кубок вызова
14:14 Хоккей «Локомотив» заявил о готовности обеспечить высокий уровень показа матчей из Ярославля
14:10 Футбол «Ливерпулю» приглянулся Минамино
14:02 Хоккей Деспот, расист, неадекват, пьяница, лузер…
13:57 Хоккей Майк Кинэн: Я наслаждался жизнью и работой в России
13:57 Баскетбол Йоханнес Фогтманн: С «Маккаби» будет сложный матч в «горячей атмосфере»
13:51 Баскетбол Димитрис Итудис: «Маккаби» заслуживает полного уважения со стороны ЦСКА
13:31 Футбол Роман Широков: Выступление наших команд в Еврокубках - это фиаско российского футбола
13:19 Баскетбол Алекс Ренфро: Готовимся к «Баварии» так, как если бы она побеждала
13:09 Баскетбол Жоан Пласа: Играть в гостях с «Баварией» – это опасная ситуация
13:06 Олимпиада Александр Поветкин: Я бы под нейтральным флагом на Олимпиаду не поехал
13:00 Баскетбол Дайрис Бертанс: С «Альбой» надо быть осторожными
12:50 Баскетбол Римас Куртинайтис: «Альба» – команда быстрая, но «Химкам» по зубам
12:50 Футбол Хердур Магнуссон: ЦСКА должен обыграть «Эспаньол» для наших болельщиков
12:43 Футбол Ханс-Дитер Флик: В матче с «Тоттенхэмом» не все было супер, но мы победили
12:31 Футбол Джанлуиджи Буффон: Единственное, чего я хочу, это качественно проводить матчи
Затраты на новогоднее торжество вырастут в среднем на 14 процентов
Медведев раскритиковал реализацию мусорной реформы в Хабаровском крае
Подводная лодка частично затонула в Приморье
Зеленый фонд Ижевска под угрозой
Запрет продажи пива в жилых домах в Белгородской области прошёл первое чтение
Российские фигуристы два дня ждали багаж из Японии
На сочинском стадионе «Фишт» началось строительство теннисных кортов
Драчев: санкции WADA не помешают спортсменам выступать под флагом России
Судью матча «Ахмат» - «Оренбург» за ошибки отстранили от работы
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика