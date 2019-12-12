Джаред Беднар: Францоуз был хорош в течение всего года Чех отразил 32 броска и помог «Колорадо» обыграть «Филадельфию».

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар после матча с «Филадельфией» (3:1) в регулярном чемпионате НХЛ высказался об игре голкипера Павела Францоуза.

«Чтобы играть стабильно и продолжать выигрывать, команде нужна игра вратарей выше среднего, – приводит слова Беднара официальный сайт лиги. – Францоуз в течение всего года был хорош, когда время от времени из-за травм требовалось его участие. А теперь он здорово играет в нескольких подряд матчах в старте».

Отметим, что 29-лений чех отразил 32 из 33 бросков «летчиков» и одержал восьмую победу в 13 проведенных матчах. Всего на его счету в нынешнем сезоне 92,7 процента отраженных бросков при коэффициенте надежности 2,37 гола за игру.