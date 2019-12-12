Все билеты на матчи сборной России на Кубке Первого канала уже проданы

Первый вице-президент Федерации хоккея России и глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг рассказал журналистом о том, что уже проданы все билеты на матчи сборной России на Кубке Первого канала.
Турнир пройдет с 12 по 15 декабря. Сборная России проведет две игры на «ЦСКА Арене» в Москве (сегодня против шведов и 14-го числа против команды Чехии). В воскресенье 15 декабря матч Россия – Финляндия состоится в Санкт-Петербурге на 68-тысячном футбольном стадионе «Газпром Арена».
«Все билеты на матчи российской сборной проданы. В том числе и на игру в Санкт-Петербурге», – приводит слова Ротенберга ТАСС.
Кубок Первого канала является вторым этапом Еврохоккейтура. Матч Швеция – Россия начнется в 20:00 по московскому времени. Сегодня же в чешской Пльзени сыграют Чехия и Финляндия.
С Надалем не справились. А с Джоковичем сможем? Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, пусть и со второго места в группе. И теперь в плей-офф сыграет против Сербии, ведомой самим Новаком Джоковичем. «Советский спорт» – о промежуточных итогах турнира. И фаворитах решающей стадии. 21.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай «Сделаем наш турнир еще привлекательнее». Руководители ФХР обещают Накануне Кубка Первого канала сборная России провела открытую тренировку, на которой побывал корреспондент «Советского спорта». 11.12.2019 19:15 Хоккей Домрачев Владислав Шведы – это «финны», а поляки – «датчане». Ловчев – о соперниках россиян в контрольных матчах Сборная России определилась с соперниками по контрольным матчам перед Евро-2020: команда Станислава Черчесова сыграет в гостях со Швецией, Молдавией и Польшей и дома с Сербией. 10.12.2019 19:00 Футбол Роковой рубеж. Два промаха на заключительной стойке лишили Логинова медали Мужская индивидуальная гонка в Эстерсунде закончилась триумфом сборной Франции - первые четыре места заняли спортсмены из этой страны. Мартен Фуркад добился победы. Александр Логинов и Матвей Елисеев попали в топ-10. 04.12.2019 21:00 Биатлон Мысин Николай Квартальнов взял вину на себя, а Хартли вспомнил плей-офф Что говорили участники матча «Авангард» – «Ак Барс». 08.12.2019 20:53 Хоккей Кузютина Елена Хотя бы остался в топ-5. Медведев провалил Итоговый турнир и опустится в рейтинге Первый в карьере Итоговый чемпионат ATP принес Даниилу Медведеву три поражения на групповой стадии. Россиянин не вышел в плей-офф и потерял одну позицию в рейтинге. 17.11.2019 19:00 Теннис Мысин Николай Семак в погоне за Газзаевым, а Соболев важнее Дзюбы. Итоги РПЛ после 19 туров В премьер-лиге результат питерцев уже сейчас, по прошествии 19 туров, можно считать выдающимся. 10.12.2019 20:00 Футбол Безъязычный Алексей Миронова – чемпион. Среди тех, кто промазал три раза На первом этапе Кубка мира в Эстерсунде лучший результат из россиянок в женском спринте показала Светлана Миронова. С тремя промахами она заняла 15-е место. 01.12.2019 20:00 Биатлон Тигай Лев Барышня с претензиями. Портрет Алены Косторной После финала Гран-при-2019 лидерство среди одиночниц мира захватила 16-летняя россиянка Алена Косторная. Самое время поподробнее рассказать о новой чемпионке. 12.12.2019 15:11 Фигурное катание Тигай Лев Лучшей была «Красная машина» В подмосковных «Лежках» состоялся гала-матч «Красная машина. Связь поколений» с участием игроков национальной сборной, легенд-ветеранов и руководителей хоккейных организаций. 10.12.2019 20:45 Хоккей Домрачев Владислав