Все билеты на матчи сборной России на Кубке Первого канала уже проданы Турнир стартует сегодня.

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Первый вице-президент Федерации хоккея России и глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг рассказал журналистом о том, что уже проданы все билеты на матчи сборной России на Кубке Первого канала.

Турнир пройдет с 12 по 15 декабря. Сборная России проведет две игры на «ЦСКА Арене» в Москве (сегодня против шведов и 14-го числа против команды Чехии). В воскресенье 15 декабря матч Россия – Финляндия состоится в Санкт-Петербурге на 68-тысячном футбольном стадионе «Газпром Арена».

«Все билеты на матчи российской сборной проданы. В том числе и на игру в Санкт-Петербурге», – приводит слова Ротенберга ТАСС.

Кубок Первого канала является вторым этапом Еврохоккейтура. Матч Швеция – Россия начнется в 20:00 по московскому времени. Сегодня же в чешской Пльзени сыграют Чехия и Финляндия.