ИИХФ намерена проводить свои турниры на маленьких площадках Президент организации Рене Фазель говорит в важности сближения с НХЛ.

Сегодня в Москве проводится Международный хоккейный форум. Это мероприятие посетил президент Международной федерация хоккея на льду Рене Фазель. Общаясь с журналистами, швейцарец рассказал о намерении ИИХФ в будущем проводить свои турниры на площадках меньшего размера, близких к тому формату, который используют в Национальной хоккейной лиге.

«Мы хотим сблизиться с НХЛ, поэтому мы хотим проводить соревнования на более маленьких площадках, – цитирует Фазеля «РИА Новости». – Наша цель - приблизиться к правилам НХЛ. Чтобы были унифицированные правила.

ИИХФ – одна из тех федераций, где нет общих правил. Мы сделали много изменений, но у нас есть различные лиги, и все играют по различным правилам, это запутывает. Наша цель – чтобы в Европе мы могли бы использовать профессиональных судей, которые путешествовали бы и набирались опыта. Чтобы был обмен. Это позволит создать пул из 40-50 рефери, которых мы будем использовать на чемпионатах мира. Это улучшит качество судейства».

По правилам ИИХФ максимальный размер площадки 61 на 37 метров, а минимально допустимый – 56 х 26 метров. В официальных соревнованиях под эгидой ИИХФ допускается размеры 60 м в длину и 29 м в ширину.

По правилам НХЛ рекомендуемый размер площадки составляет 60,96 на 25,90 метров. В Северной Америки считают, что меньшие размеры площадки способствуют силовой борьбе и большому количеству бросков броскам по воротам.