Роман Ротенберг: Мы надеемся раскрутить хоккей в Китае в ближайшие годы «Куньлунь Ред Стар» проводит четвертый сезон в КХЛ.

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг высказался об интересе к хоккею в Китае, который готовится принять Зимние Олимпийские игры.

«В Китае можно раскрутить интерес к хоккею, но думаю, что нужен интерес государства, – приводит «Р-Спорт» слова Ротенберга. – Там сейчас больше интересуются футболом, сейчас мы не видим шагов и показателей касательно хоккея, хотя там скоро Олимпиада. Мы надеемся раскрутить в ближайшие годы хоккей в Китае».

Напомним, «Куньлунь Ред Стар» выступает в КХЛ в четвертом сезоне. Лучшим результатом команды был выход в плей-офф в 2017 году. Олимпийские игры в Пекине пройдут в 2022 году.