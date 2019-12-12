Владимир Ткачев: Нет сложностей с тем, чтобы перестроиться на Евротур Сборная России сыграет со Швецией в первом матче на «Кубке Первого канала».

Загрузка...

Форвард СКА и сборной России Владимир Ткачев высказался об игре за национальную команду на предстоящем «Кубке Первого канала», который в четверг стартует в Москве.

«Мне понятна система игры, которой придерживается тренерский штаб в Питере, а поскольку эти же люди возглавляют сборную, нет особых сложностей с тем, чтобы перестроиться на Евротур», – приводят «Известия» слова 24-летнего нападающего.

Напомним, на «Кубке Первого канала» сборная России сыграет со Швецией (12 декабря) и Чехией (14 декабря) в Москве и Финляндией (15 декабря) на футбольном стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.