«Витязь» и СКА обменялись игроками Подмосковный клуб получил права на Понтуса Оберга.

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Сегодня два клуба Континентальной хоккейной лиги – санкт-петербургский СКА и подольский «Витязь» – совершили обмен нападающими. Об этом сообщает официальный сайт питерцев.

К подопечным Алексея Кудашова присоединился 26-летний финн Миро Аалтонен. В этом сезоне он провел за подмосковную команду 34 матча и набрал 24 (9+15) очка по системе «гол+пас».

В свою очередь, «Витязь» получил права на шведского форварда Понтуса Оберга, на данный момент выступающего в составе «Торонто Мэйпл Лифс». В прошлом сезоне он представлял «Миннесоту Уайлд».

Всего на счету шведа 127 игр в НХЛ – он забил 17 шайб и отметился 26 результативными передачами.

Отметим, что СКА и «Витязь» выступают в Западной конференции. Питерский клуб занимает первое место, набрав 52 очка. Подмосковная команда располагается на пятой строчке, имея в своем активе 45 очков.