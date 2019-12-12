«Витязь» и СКА обменялись игроками

Сегодня два клуба Континентальной хоккейной лиги – санкт-петербургский СКА и подольский «Витязь» – совершили обмен нападающими. Об этом сообщает официальный сайт питерцев.
К подопечным Алексея Кудашова присоединился 26-летний финн Миро Аалтонен. В этом сезоне он провел за подмосковную команду 34 матча и набрал 24 (9+15) очка по системе «гол+пас».
В свою очередь, «Витязь» получил права на шведского форварда Понтуса Оберга, на данный момент выступающего в составе «Торонто Мэйпл Лифс». В прошлом сезоне он представлял «Миннесоту Уайлд».
Всего на счету шведа 127 игр в НХЛ – он забил 17 шайб и отметился 26 результативными передачами.
Отметим, что СКА и «Витязь» выступают в Западной конференции. Питерский клуб занимает первое место, набрав 52 очка. Подмосковная команда располагается на пятой строчке, имея в своем активе 45 очков.
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