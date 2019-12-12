Сборная России определилась с составом на матч против шведов Матч Кубка Первого канала по хоккею начнется в 20:00.

Новости СМИ2 Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов определился с составом на первый матч Кубка Первого канала против команды Швеции. Самонов (Сорокин). Нестеров – Войнов, Григоренко – Шипачев – Капризов. Рафиков – Ожиганов, Кузьменко – Ткачев – Бурдасов. Миронов – Марченко, Барабанов – Семенов – Жафяров. Лямкин – Дронов, Слепышев – Карнаухов – Кетов, Якимов. 14 декабря россияне сыграют в Москве с чехами, а в воскресенье 15 декабря в Санкт-Петербурге состоится матч Россия – Финляндия.