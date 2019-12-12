Артемий Панарин: Намеренно не читаю прессу - Советский спорт
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12 декабря 2019 20:54ХоккейГичунцев Артур

Артемий Панарин: Намеренно не читаю прессу

Ранее он сообщил, что хочет разобраться с российскими журналистами, которые задавали провокационные вопросы о его контракте с «Рейнджерс».

Форвард хоккейного клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин объяснил, почему не читает спортивную прессу. По его словам, он может наткнуться на ложную информацию, которая впоследствии может сказаться на его игре.

«Если бы я хотел, то смог бы читать прессу. Но намеренно этого не делаю. Потому что не хочу накладывать на себя излишнее давление. Я уважительно отношусь ко всем экспертам, но вот заходишь в «Инстаграм», нажимаешь на поиск, где куча фотографий с тобой, какие-то вырезанные цитаты, кто-то что-то сказал о тебе… Я туда вообще не захожу, не смотрю. Там реально могут быть незнающие люди. Мне вроде бы без разницы, но в голове может оставаться зерно. И будет лишний раз на меня давить в ситуации, когда не пойдёт игра. Поэтому я от этого абстрагировался. Захожу на сайты, только чтобы читать обычные мировые новости. Спорт вообще пропускаю. Может, попозже начну», – сказал Панарин пресс-службе НХЛ.

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