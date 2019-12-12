Олимпийская сборная России по буллитам обыграла словаков и вышла в финал товарищеского турнира Матч Россия – Словакия состоялся в Швейцарии.

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В швейцарском городе Фисп состоялся первый полуфинал товарищеского турнира NaturEnergie Challenge. Олимпийская сборная России по буллитам обыграла команду Словакии. Игра завершилась с результатом 3:2 (0:2, 0:0, 2:0, 0:0, 1:0).

После первого периода словаки выигрывали 2:0. На 6-й минуте вратаря россиян Илью Коновалов огорчил Михаэль Вандас, а на 14-й – Адам Лишка.

В заключительной 20-минутке команда Олега Браташа отыгралась. На 41-й минуте Семен Кошелев «размочил» счет после передачи Александра Дергачева, а на 51-й минуте Михаил Котляревский реализовал большинство. Ассистировал ему Артем Аляев.

Определять победителя встречи пришлось в серии буллитов. Словаки не реализовали ни одну из трех своих попыток, не попадая в ворота Коновалова, а у олимпийской сборной России были точны Павел Кудрявцев, Артем Галимов и Семен Кошелев.

В 21:45 по московскому времени начнется второй полуфинал товарищеского турнира, в котором встретятся команды Швейцарии и Норвегии. С победителем этой встречи россияне встретятся завтра 13 декабря.