Сборная России проиграла команде Швеции в матче Евротура Встреча прошла в Москве.

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Хоккеисты сборной России уступили на домашнем льду игрокам Швеции в стартовом матче второго этапа Евротура – 3:4.

В составе хозяев отличились Вадим Шипачев, а также Кирилл Капризов, оформивший дубль. У шведов это сделали Андре Петерссон, Даниэль Бродин, а также Мальте Стремвалль и Даниэль Заар.

Таким образом, россияне опустились на 4-е место в общем зачете соревнований, набрав 2 очка. В активе шведской сборной – 4 очка и 3-е место.

14 декабря подопечные Алексея Кудашова сыграют против команды Чехии, а шведы в тот же день встретятся с Финляндией.

Евротур. Кубок Первого канала

Россия – Швеция – 3:4 (0:2, 1:1, 2:1)

Голы: Петерссон (Пяярви, Юханссон, бол), 03:56 – 0:1; Бродин (Хендемарк), 11:43 – 0:2; Стремвалль, 21:48 – 0:3; Шипачев (Кузьменко, Миронов), 36:24 – 1:3; Капризов (Рафиков, Григоренко), 51:40 – 2:3; Заар, 52:19 – 2:4; Капризов (Шипачев, Слепышев, бол), 53:37 – 3:4