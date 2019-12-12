Илья Сорокин: У шведов было немного моментов, но они реализовали все

– Тяжело было входить в игру по ходу матча?
– Проблема была в том, что когда я вышел, было мало бросков по воротам. Ты стоишь, пытаешься держать полную концентрацию, но это тяжело. Хорошо сыграл вратарь соперника. Поздравляю его. Он молодец.
– Как со стороны смотрелись три пропущенные шайбы? Какие-то ошибки увидели у Самонова?
– Все шайбы были сложные. Две попали под планку, а третья получилась от штанги. Хорошие годы были.
– Начало матча получилось обескураживающим – пропустили два быстрых гола. Почему?
– Трудно сказать. Хорошо, что потом собрались. Во втором период начали играть уже в другой хоккей. Если убрать первый отрезок, и играть так, как мы это делали сначала второго и третьего периода, все было бы хорошо.
– В сборной Швеции не так много игроков из КХЛ. Какое впечатление она произвела?
– Хорошая команда, которая реализует свои шансы. Их было не так много, но они все забили.
Кубок – Надалю. России – медаль. Итоги Кубка Дэвиса Первый в истории Кубок Дэвиса в обновленном формате принес победу команде Испании. Сборная России вошла в четверку лучших и гарантировала себе место в финальном турнире на будущий год. 25.11.2019 21:00 Теннис Мысин Николай Рой Джонс: Эти россияне – как Али и Фрейзер Кого нахваливает известный в прошлом боксер? 03.12.2019 10:00 Бокс Усачев Владислав Марат Балаев: Большое желание «зажечь» 14 декабря, чтоб встряхнулся Питер Российский боец по прозвищу «Мотиватор» Марат Балаев проведет бой против бразильца Диего Брандао 14 декабря в рамках турнира ACA 103 в Санкт-Петербурге. 09.12.2019 13:00 ММА Ващенко Сергей Анна Щербакова: Максимума не бывает никогда Российская спортсменка занимает третье место по итогам короткой программы в финале Гран-при. 07.12.2019 09:18 Фигурное катание Киреева Ксения Анастасия Мишина и Александр Галлямов: Когда что-то не получается, просто дуемся друг на друга Российская пара, первый сезон выступающая на взрослом уровне, заняла третье место в финале Гран-при. 09.12.2019 11:00 Фигурное катание Киреева Ксения Сергей Кузьмин: Руис распустил себя. Лишний вес сыграл роковую роль Российский тяжеловес Сергей Кузьмин поделился впечатлениями о боях Энтони Джошуа и Энди Руиса, а также Александра Поветкина и Майкла Хантера. 08.12.2019 09:00 Бокс Усачев Владислав Семак в погоне за Газзаевым, а Соболев важнее Дзюбы. Итоги РПЛ после 19 туров В премьер-лиге результат питерцев уже сейчас, по прошествии 19 туров, можно считать выдающимся. 10.12.2019 20:00 Футбол Безъязычный Алексей Красно-белая пощечина «Зениту». Чемпион России разгромлен «Бенфикой» и остался даже без Лиги Европы Встреча прошла в Лиссабоне. 11.12.2019 01:15 Футбол Мощенко Захар Сергей Шахрай: Косторная – сегодняшний эталон в женском катании Наш обозреватель Сергей Шахрай подвел итоги финала Гран-при в Турине. 08.12.2019 12:30 Фигурное катание Волохов Юрий Тренер Кокляева: Шансы Миши в бою с Емельяненко – 20 процентов. Верьте в чудо Эдгар Гукасян – о предстоящем вечере бокса. 28.11.2019 17:00 Бокс Усачев Владислав