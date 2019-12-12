Илья Сорокин: У шведов было немного моментов, но они реализовали все - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
12 декабря 2019 22:36ХоккейГригорьевская Юлия

Илья Сорокин: У шведов было немного моментов, но они реализовали все

Вратарь сборной России Илья Сорокин после поражения от Швеции (3:4) в стартовом матче Кубка Первого канала отметил, что все шайбы, которые пропустил Александр Самонов, были сложными.

– Тяжело было входить в игру по ходу матча?
 – Проблема была в том, что когда я вышел, было мало бросков по воротам. Ты стоишь, пытаешься держать полную концентрацию, но это тяжело. Хорошо сыграл вратарь соперника. Поздравляю его. Он молодец.

– Как со стороны смотрелись три пропущенные шайбы? Какие-то ошибки увидели у Самонова?
– Все шайбы были сложные. Две попали под планку, а третья получилась от штанги. Хорошие годы были.

– Начало матча получилось обескураживающим – пропустили два быстрых гола. Почему?
– Трудно сказать. Хорошо, что потом собрались. Во втором период начали играть уже в другой хоккей. Если убрать первый отрезок, и играть так, как мы это делали сначала второго и третьего периода, все было бы хорошо.

– В сборной Швеции не так много игроков из КХЛ. Какое впечатление она произвела?
– Хорошая команда, которая реализует свои шансы. Их было не так много, но они все забили.

Кубок – Надалю. России – медаль. Итоги Кубка Дэвиса Первый в истории Кубок Дэвиса в обновленном формате принес победу команде Испании. Сборная России вошла в четверку лучших и гарантировала себе место в финальном турнире на будущий год. 25.11.2019 21:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Тренер Медведева претендует на звание лучшего в 2019 году Карен Хачанов: В матче «Зенит» – «Спартак» все было на уровне АПЛ Медведев – лучший теннисист 2019 года в России
Рой Джонс: Эти россияне – как Али и Фрейзер Кого нахваливает известный в прошлом боксер? 03.12.2019 10:00 Бокс Усачев Владислав
Марат Балаев: Большое желание «зажечь» 14 декабря, чтоб встряхнулся Питер Российский боец по прозвищу «Мотиватор» Марат Балаев проведет бой против бразильца Диего Брандао 14 декабря в рамках турнира ACA 103 в Санкт-Петербурге. 09.12.2019 13:00 ММА Ващенко Сергей
Анна Щербакова: Максимума не бывает никогда Российская спортсменка занимает третье место по итогам короткой программы в финале Гран-при. 07.12.2019 09:18 Фигурное катание Киреева Ксения
Еще по теме:
Траньков о Загитовой: О каком закате карьеры тут может идти речь? Алексей Мишин: Надо провести альтернативные Олимпийские игры Максим Траньков: Благодаря Косторной в финале Гран-при победило фигурное катание
Анастасия Мишина и Александр Галлямов: Когда что-то не получается, просто дуемся друг на друга Российская пара, первый сезон выступающая на взрослом уровне, заняла третье место в финале Гран-при. 09.12.2019 11:00 Фигурное катание Киреева Ксения
Сергей Кузьмин: Руис распустил себя. Лишний вес сыграл роковую роль Российский тяжеловес Сергей Кузьмин поделился впечатлениями о боях Энтони Джошуа и Энди Руиса, а также Александра Поветкина и Майкла Хантера. 08.12.2019 09:00 Бокс Усачев Владислав
Семак в погоне за Газзаевым, а Соболев важнее Дзюбы. Итоги РПЛ после 19 туров В премьер-лиге результат питерцев уже сейчас, по прошествии 19 туров, можно считать выдающимся. 10.12.2019 20:00 Футбол Безъязычный Алексей
Красно-белая пощечина «Зениту». Чемпион России разгромлен «Бенфикой» и остался даже без Лиги Европы Встреча прошла в Лиссабоне. 11.12.2019 01:15 Футбол Мощенко Захар
Сергей Шахрай: Косторная – сегодняшний эталон в женском катании Наш обозреватель Сергей Шахрай подвел итоги финала Гран-при в Турине. 08.12.2019 12:30 Фигурное катание Волохов Юрий
Тренер Кокляева: Шансы Миши в бою с Емельяненко – 20 процентов. Верьте в чудо Эдгар Гукасян – о предстоящем вечере бокса. 28.11.2019 17:00 Бокс Усачев Владислав
Новости
23:22 Футбол Футболисты «Динамо» Киев покинули Лигу Европы
23:15 Хоккей Вадим Шипачев: Швед-красавец разбудил меня в первой же смене!
23:04 Футбол «Краснодар» крупно проиграл «Хетафе» и не смог выйти из группы
23:00 Футбол «Арсенал» обыграл «Стандард» и вышел в плей-офф Лиги Европы
22:59 Хоккей Алексей Кудашов: Поставить Самонова в ворота было ошибкой? Проигрывает вся команда
22:36 Хоккей Илья Сорокин: У шведов было немного моментов, но они реализовали все
22:31 Хоккей Сборная России проиграла команде Швеции в матче Евротура
22:24 Футбол Торрейра может перейти в «Наполи»
22:08 Формула-1 Хэмилтон стал пилотом года по версии руководителей команд Ф1
22:04 Баскетбол «Химки» обыграли «Альбу» и прервали серию из четырех поражений
21:59 Футбол Липецкий «Металлург» будет сотрудничать с клубом серии B
21:50 Футбол «Эспаньол» – ЦСКА. Стартовые составы
21:39 Футбол Кессие опроверг слухи об уходе из «Милана»
21:38 Футбол Ригони может досрочно покинуть «Сампдорию»
21:32 ММА Магомед Исмаилов: Не беру во внимание нокдаун Емельяненко
21:21 Теннис Медведев победил немца Штруффа в четвертьфинале турнира в Эр-Рияде
21:11 Футбол Пулишич – лучший футболист года в США
21:04 Хоккей Олимпийская сборная России по буллитам обыграла словаков и вышла в финал товарищеского турнира
20:54 Хоккей Артемий Панарин: Намеренно не читаю прессу
20:45 Футбол ЦСКА не будет выкупать Лукаса Сантоса
Работники скорой помощи оставили умирать журналиста "Вечерней Москвы"
Посторонние не пройдут. В Нижнем Тагиле в детсадах «Маячок» ввели пропускную систему
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Зеленый фонд Ижевска под угрозой
Артур Парфенчиков предлагает поменять график новогодних праздников
СМИ: экс-жена хоккеиста Зайцева обвиняет его родных в похищении детей
Газзаев прокомментировал призыв главы USADA по отстранению РФ от ОИ-2020
Министр спорта провел рабочую встречу c главами спортивных федераций России
Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров завершит карьеру
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика