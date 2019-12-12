Илья Сорокин: У шведов было немного моментов, но они реализовали все Вратарь сборной России Илья Сорокин после поражения от Швеции (3:4) в стартовом матче Кубка Первого канала отметил, что все шайбы, которые пропустил Александр Самонов, были сложными.

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– Тяжело было входить в игру по ходу матча?

– Проблема была в том, что когда я вышел, было мало бросков по воротам. Ты стоишь, пытаешься держать полную концентрацию, но это тяжело. Хорошо сыграл вратарь соперника. Поздравляю его. Он молодец.

– Как со стороны смотрелись три пропущенные шайбы? Какие-то ошибки увидели у Самонова?

– Все шайбы были сложные. Две попали под планку, а третья получилась от штанги. Хорошие годы были.

– Начало матча получилось обескураживающим – пропустили два быстрых гола. Почему?

– Трудно сказать. Хорошо, что потом собрались. Во втором период начали играть уже в другой хоккей. Если убрать первый отрезок, и играть так, как мы это делали сначала второго и третьего периода, все было бы хорошо.

– В сборной Швеции не так много игроков из КХЛ. Какое впечатление она произвела?

– Хорошая команда, которая реализует свои шансы. Их было не так много, но они все забили.