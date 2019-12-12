Алексей Кудашов: Поставить Самонова в ворота было ошибкой? Проигрывает вся команда Главный тренер сборной России Алексей Кудашов о поражении в матче против Швеции на Кубке Первого канала

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– Алексей Николаевич, какие впечатления оставила игра?

– Робко начали, переволновались. Пропустили несколько контратак. Во втором периоде начали исправляться, но реализация хромала – моментов много, шайбы всего три забросили.

– Почему лучший снайпер КХЛ Никита Сошников вне заявки и чем обусловлен выбор вратаря Александра Самонова, который сразу пропустил две шайбы, перенервничав на старте?

– В заявку можно вписать лишь 20 человек. Поэтому выбрали звеньевые связки. Насчет голкипера – проигрывает команда. Мы всегда учитываем, как вратарь играл накануне – Самонов провел прекрасные матчи, поэтому выбрали его.

– СКА в КХЛ – седьмой с конца по реализации большинства. У сборной тоже не идет этот компонент. Есть ли связь?

– Во втором звене большинства у нас были игроки не только питерского клуба.

– Сегодня отлично сыграл Шипачев. Не пугает ли вас то, что за ним нет никого – хороших центров нет…

– В сборной собраны хорошие игроки, другие центрфорварды тоже сыграли неплохо.

– Сложилось ли впечатление, что ударное звено у сборной есть? Все шайбы на их счету…

– Да, хорошо ребята сыграли. На следующем матче останется эта связка.

– 16 шайб пропустила сборная России за Евротур. Это много…

– Команда не до конца сыграна. Парни поиграют вместе, и все наладится.

Следующий матч турнира сборная России проведет в субботу, 14 декабря в 15 часов на «ЦСКА-Арене» в Москве. Соперником будет сборная Чехии.