Вадим Шипачев: Швед-красавец разбудил меня в первой же смене! Форвард сборной России Вадим Шипачев о поражении в матче против Швеции на Кубке Первого канала

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– Вадим, с чем связан такой неважный старт матча?

– Играли дома, эмоции были через край. Мы переволновались. Хотели мощно начать, в итоге попались на контратаках, не контролировали игру. Потом перехватили инициативу, но не смогли догнать шведов.

– Вы давно не играли за сборную, но сегодня вышли и сделали все отлично – вас признали лучшим игроком матча…

– И за сборную, и за клуб я хочу делать свою работу хорошо. Это честь для меня. У меня было классное звено, но нам не хватило забитых шайб для победы, а это значит, что все мы сыграли не очень.

– Четвертая шайба шведов как-то надломила вас?

– Нет, просто у шведов круто сыграл вратарь. Шайба не шла.

– Что не получилось в большинстве?

– Всего полторы тренировки было. Понимание не так быстро приходит, но ищем его. Все придет.

– Вы начали матч в несвойственной вам манере – с силовых!

– Да меня сразу в первой смене «разбудили» – спасибо шведу, красавец! Мне сразу полегче играть стало!