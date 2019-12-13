Две передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Бостон» «Брюинз» потерпели пятое поражение подряд.

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В очередном матче регулярного чемпионат НХЛ «Тампа» на своем льду обыграла «Бостон» со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 2:1).

Нападающий хозяев Никита Кучеров записал на свой счет две результативные передачи. Теперь в его активе 33 (10+23) очка в 29 матчах текущего сезона.

Защитник Михаил Сергачев провел на площадке более 19 минут игрового времени и результативными действиями не отметился.

Голкипер Андрей Василевский отразил 27 бросков из 29.

В таблице Атлантического дивизиона «Бостон» занимает первое место. В активе команды 46 очков. «Тампа» расположилась на шестой строчке (35).

Свои следующие матчи команды проведут 15 декабря. «Брюинз» сыграют на выезде с «Флоридой», а «Лайтнинг» на своем льду примут «Вашингтон».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа» — «Бостон» — 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)

Голы: Стэмкос, 33 (Кучеров), 56. Пойнт, 45 (Кучеров). — Бержерон, 5. Мур, 57.