«Питтсбург» обыграл «Коламбус», Малкин пропустил встречу из-за болезни

«Питтсбург» в овертайме обыграл «Коламбус» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0).
Автором единственной шайбы стал Брайан Раст. Голкипер «Пингвинз» Тристан Джерри отразил все 17 бросков по своим воротам.
Нападающий хозяев Евгений Малкин пропустил встречу из-за болезни.
В таблице Столичного дивизиона «Питтсбург» расположился на пятой позиции. В активе команды 40 очков. «Коламбус» занимает седьмое место (29).
В следующих матчах «Блю Джекетс» сыграют на выезде с «Оттавой» 14 декабря, а «Пингвинз» на своем льду примут «Лос-Анджелес» 15 декабря.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Коламбус» — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Раст, 64.
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