«Питтсбург» обыграл «Коламбус», Малкин пропустил встречу из-за болезни В последних пяти матчах «Пингвинз» одержали четыре победы.

«Питтсбург» в овертайме обыграл «Коламбус» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0).

Автором единственной шайбы стал Брайан Раст. Голкипер «Пингвинз» Тристан Джерри отразил все 17 бросков по своим воротам.

Нападающий хозяев Евгений Малкин пропустил встречу из-за болезни.

В таблице Столичного дивизиона «Питтсбург» расположился на пятой позиции. В активе команды 40 очков. «Коламбус» занимает седьмое место (29).

В следующих матчах «Блю Джекетс» сыграют на выезде с «Оттавой» 14 декабря, а «Пингвинз» на своем льду примут «Лос-Анджелес» 15 декабря.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Коламбус» — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Раст, 64.