Бобровский не спас «Флориду» от поражения в игре против «Айлендерс»

«Флорида» на своем льду уступила «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:3 (0:0, 1:2, 0:1).
Голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 27 из 29 бросков по своим воротам. Его одноклубник Евгений Дадонов провел на льду более 17 минут, очков не набрал и завершил встречу с показателем полезности »-1». Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов провел матч на скамейке запасных.
«Пантерз» занимают четвертое место в Атлантическом дивизионе. Команда набрала 35 очков. «Айлендерс» - вторые в Столичном дивизионе (44).
Следующие матчи команды проведут на своих площадках. 14 декабря «Островитяне» примут «Баффало», а днем позже «Флорида» сыграет с «Бостоном».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Флорида» — «Айлендерс» — 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)
Голы: Хоффман, 30. — Тэйвз, 21. Барзаль, 25. Ли, 60.
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