Бобровский не спас «Флориду» от поражения в игре против «Айлендерс» - Советский спорт
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13 декабря 2019 06:56ХоккейНечаев Юрий

Бобровский не спас «Флориду» от поражения в игре против «Айлендерс»

«Пантерз» потерпели второе поражение подряд.

«Флорида» на своем льду уступила «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:3 (0:0, 1:2, 0:1).

Голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 27 из 29 бросков по своим воротам. Его одноклубник Евгений Дадонов провел на льду более 17 минут, очков не набрал и завершил встречу с показателем полезности »-1». Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов провел матч на скамейке запасных.

«Пантерз» занимают четвертое место в Атлантическом дивизионе. Команда набрала 35 очков. «Айлендерс» - вторые в Столичном дивизионе (44).

Следующие матчи команды проведут на своих площадках. 14 декабря «Островитяне» примут «Баффало», а днем позже «Флорида» сыграет с «Бостоном».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Айлендерс» — 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)
Голы: Хоффман, 30. — Тэйвз, 21. Барзаль, 25. Ли, 60.

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