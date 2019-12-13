«Сент-Луис» обыграл «Вегас» - Советский спорт
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13 декабря 2019 07:13ХоккейНечаев Юрий

«Сент-Луис» обыграл «Вегас»

«Вегас» потерпел третье поражение в последних четырех встречах.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис» на своем льду обыграл «Вегас» со счетом 4:2 (1:2, 3:0, 0:0).

Нападающий хозяев Иван Барбашев отыграл более 15 минут, результативными действиями не отметился и заработал показатель полезности »-1».

Форвард «Вегаса» Валентин Зыков за 17 минут игрового времени очков также не набрал.

«Сент-Луис» набрал 44 очка и расположился на втором месте в таблице Центрального дивизиона. «Вегас» - четвертый в Тихоокеанском дивизионе (37).

15 декабря «Блюзмены» на своем льду сыграют с «Чикаго», а днем ранее «Вегас» на выезде встретится с «Далласом».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Вегас» — 4:2 (1:2, 3:0, 0:0)
Голы: МакИкерн, 5. Сундквист, 22. Шварц, 35. Томас, 36. — Пачиоретти, 6. Кэррье, 13.

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