«Сент-Луис» обыграл «Вегас» «Вегас» потерпел третье поражение в последних четырех встречах.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис» на своем льду обыграл «Вегас» со счетом 4:2 (1:2, 3:0, 0:0).

Нападающий хозяев Иван Барбашев отыграл более 15 минут, результативными действиями не отметился и заработал показатель полезности »-1».

Форвард «Вегаса» Валентин Зыков за 17 минут игрового времени очков также не набрал.

«Сент-Луис» набрал 44 очка и расположился на втором месте в таблице Центрального дивизиона. «Вегас» - четвертый в Тихоокеанском дивизионе (37).

15 декабря «Блюзмены» на своем льду сыграют с «Чикаго», а днем ранее «Вегас» на выезде встретится с «Далласом».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Вегас» — 4:2 (1:2, 3:0, 0:0)

Голы: МакИкерн, 5. Сундквист, 22. Шварц, 35. Томас, 36. — Пачиоретти, 6. Кэррье, 13.