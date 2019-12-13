«Торонто» Михеева проиграл «Калгари» «Флэймз» одержали седьмую победу подряд.

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«Калгари» на своем льду обыграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:2 (1:1, 0:1, 3:0).

В составе хозяев дубль оформил Джонни Годро.

Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев за 11 минут игрового времени результативными действиями не отметился.

«Калгари» расположился на третьей строчке в таблице Тихоокеанского дивизиона. В активе команды 40 очков. «Торонто» - пятый в Атлантическом дивизионе (34).

Следующие матчи команды проведут 15 декабря. «Флэймз» примут «Каролину», а «Торонто» сыграет в гостях с «Эдмонтоном».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Торонто» — 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)

Голы: Хэмоник, 17. Годро, 41, 43. Фролик, 42. — Таварес, 9. Марнер, 35.